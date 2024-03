Anita Olivieri rivedrà il suo ex Edoardo Sanson “in cartolina” | la reazione del ragazzo

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di mercoledì 20 marzo 2024)ha lasciato la Casa del Grande Fratello per decisione del pubblico del reality, ma ha trovato l’amore. Proprio la scelta di viversi i suoi sentimenti sotto l’occhio indiscreto delle telecamere ed alla luce del sole non sarebbe stato particolarmente gradito dall’ex fidanzato, lasciato a pochi giorni dalla sua sorpresa e dalle dichiarazioni d’amore della stessa, la rabbia dell’ex fidanzatoA svelare lache avrebbe avuto, ex fidanzato di, sono stati gli esperti di gossip, Deianira Marzano e Alessandro Rosica (Investigatore Social), i quali hanno ...