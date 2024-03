Anicini fatti in casa | profumatissimi e perfetti | anche da regalare

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Gli, come è facile intuire, sono deliziosi biscotti profumati all’anice.se contengono un vino liquoroso (il Marsala) sonoper tutti, pure per i più piccoli, perché l’alcool evapora in cottura. Per realizzarli dovremo impastare gli ingredienti nella planetaria, in un ordine specifico, fino ad ottenere un composto ben legato. A questo punto, dovremo preparare dei filoncini da adagiare su una teglia apposita rettangolare dai bordi bassi, oppure sulla leccarda foderata con la carta apposita. Una volta sfornati, andranno tagliati a tocchetti mentre sono ancora caldi e fumanti per poi decidere come procedere, a seconda della resa che desideriamo. Per dolcetti morbidi e avvolgenti, lasciamoli raffreddare del tutto così come sono. Se, invece, vogliamo renderli croccanti e fragranti, cuociamoli una seconda volta fino a ...