Aned | medaglia d’oro Segre | Molto lieta

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Laal Merito Civile è stata conferita all’(Associazione nazionale ex deporti), dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per essersi "sempre distinta nella meritoria attività di difesa dei valori della Costituzione repubblicana e degli ideali della Resistenza al nazifascismo, di conservazione della memoria storica di quanti sacrificarono con anni di carcere, di confino, di internamento, la loro vita per amore della Patria e per restituire libertà e democrazia al popolo italiano". Si è detta "particolarmentedi questa alta onorificenza" la senatrice, iscritta all’Associazione dal 1958. "Accogliamo questo riconoscimento – commenta Dario Venegoni presidente- in nome di quanti conobbero l’orrore dei lager di Hitler e seppero indicarci la via dell’impegno per la ...