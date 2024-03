Amputata la gamba al 23enne aggredito con un machete a Torino | è in prognosi riservata

(Di mercoledì 20 marzo 2024) È tornato in sala operatoria per la terza volta ilferito gravemente con undurante un’aggressione avvenuta domenica pomeriggio alla periferia del capoluogo piemontese. I medici dell’ospedale Cto – come riporta La Repubblica – hanno tentato di salvargli lasinistra, ma hanno dovuto amputare per salvargli la vita. La vittima era stata ferita dall’arma sotto il ginocchio mentre era in monopattino con una ragazza. Dopo gli interventi le condizioni dellasono peggiorate. Il giovane aveva perso molto sangue ed è ricoverato nel reparto di di rianimazione, intubato, con. Dopo il ferimento un operaio dell’Anas e due carabinieri fuori servizio hanno tentato di fermare l’emorragia usando una cinghia, in attesa dei soccorsi. ...

Momenti di terrore in strada a Torino , nel quartiere Mirafiori Nord. Un ragazzo di 23 anni è stato aggredito in via Panizza con un’arma da taglio, probabilmente un machete , riportando gravi ferite. ... (thesocialpost)

