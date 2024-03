Among Us | Elijah Wood e Ashley Johnson nel cast della serie animata

(Di mercoledì 20 marzo 2024)Us è uno dei tanti esempi di come la televisione negli ultimi anni stia attingendo dal mondo dei videogame. Il fenomeno di casa Innersloth, che è arrivato addirittura ad avere un merchandising proprio, diventerà presto unaTV, che è già in fase di lavorazione. A poco a poco inizia a prendere forma anche il, che per il momento vanta già alcuni nomi illustri. Tra gli attori che preseranno la loro voce ai piloti spaziali in cerca degli altri “sus” ci sono:(The Last of Us)(Il Signore degli Anelli) Randall Park (Always Be My Maybe) Yvette Nicole Brown (Community) Secondo quanto riporta Variety, ladiUs, già in sviluppo dal 2023, è prodotta da CBS Eye ...

