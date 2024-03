Amministrative a Montoro | Carratù scende in campo | “Mi candido a sindaco”

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Metto al servizio della città l’esperienza e l’entusiasmo che ha sempre caratterizzato il mio impegno pubblico, mai venuto meno neanche durante gli ultimi anni in cui sono stato lontano dalla politica attiva. Lo faccio con spirito di servizio per dare il mio contributo alla città che amo. Questa è un’epoca che richiede coraggio. E lo richiede soprattutto alle persone come me, che hanno ricevuto molto in termini di stima, sostegno, affetto da parte della gente. Ho dato tanto e ricevuto di più.” Con queste parole Salvatore Antonio Carratu’ si candida alle prossimecomunali per la Città di. Tante le sollecitazioni che in questi mesi mi hanno fatto riflettere e, poi, a farmi prendere una decisione non scontata, così ho dovuto rivedere i miei progetti ed ho deciso di dare la mia disponibilità a candidarmi ...

