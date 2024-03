Amici | nuovi guanti di sfida | scoppia lo scontro tra due allievi

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 20 marzo 2024), gliscoprano idiassegnati dai prof. Le reazioni dei concorrenti, Nicholas riceve un guanto dida parte di Raimondo Todaro. Il giovane ballerino nel corso del serale si dovràre con Giovanni in una performance di flamenco. “Non è vero che questo stile non appartiene a nessuno dei due. Questa performance appartiene a quello che fai Giovanni, quindi non c’è una congruenza” commenta indispettito Nicholas. Il ballerino dopo aver accettato il guanto diincontra il suo prof. Emanuel Lo. LEGGI ANCHE: Paolo Masella rompe il silenzio dopo l’addio al Grande Fratello Ecco cosa è emerso…. “Tutto ciò che arriverà dall’esterno sarà contro, sei arrivato al serale. Per il flamenco sicuramente ...