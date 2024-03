Amici News | oltraggio alla tomba di Michele Merlo | interviene la redazione

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 20 marzo 2024) In un quieto angolo del cimitero di Rosà, provincia di Vicenza, si è consumato un atto di profanazione che ha risvegliato il dolore e lo sdegno di una comunità intera:, noto come Mike Bird e amato ex concorrente di, ha visto la proprianuovamente oggetto di vandalismi, un gesto che ha indignato fan, familiari e il mondo dello spettacolo. Di fronte a questa ingiustizia, anche ladel talent show di Maria De Filippi ha deciso di fare qualcosa.: l’omaggio a Mike Bird dopo la lapide oltraggiata La notizia dell’ha rapidamente fatto il giro dei social, raggiungendo cuori e schermi ben oltre i confini di Rosà.di Maria De Filippi, il programma che ha visto crescere e brillare ...