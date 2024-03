Amici 23 | Todaro sfida Nicholas | con Giovanni è guanto ricambiato | allievi ai ferri corti

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Questo pomeriggio, mercoledì 20 marzo 2024, su Canale 5 è andata in una nuova puntata del daytime di23. Dopo aver visto tutte le squadre, per la prima volta, sul palco dello studio del serale, sappiamo bene che in casetta è anche arrivato il primodidi questa edizione. A questo punto che cosa sarà accaduto in queste ultime ore tra glidella scuola per giovani talenti più famosa d’Italia? Scopriamolo subito qui di seguito.23, un nuovodiIl nuovo appuntamento con la striscia quotidiana di23 si è aperta con l’arrivo di un nuovodi. Ad averlo ricevuto è stato. A scrivere è stato il suo ex insegnante, Raimondo ...