American gigolò | uno dei migliori film di Paul Schrader

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024)LA7d, ore 23.35. Con Richard Gere, Lauren Hutton e Mcdonald Carey. Regia di. Produzione Usa 1983. Durata:. 1 ora e 57 minuti LA TRAMA E' ilche lanciò Richard Gere e che ancor oggi, a distanza di 40 anni viene ricordato dal divo come uno dei gran momenti della carriera. Gere è Julian, amante- accompagnatore a pagamento di mature e vogliose signore. Un giorno una delle vittime viene trovata uccisa. La polizia che non ha troppa simpatia per i prostituti e viene presto sospettato. Julian in realtà l'alibi lo avrebbe. Al momento del delitto era in compagnia della donna che ama (l'unica sua relazione non mercenaria). Ma la donna è sposata e lui non vorrebbe metterla nei guai. Ma intanto rischia di vedersela brutta. Sarà lei alla fine a salvarlo pur sapendo che così ...