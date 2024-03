Amazon porta tutti i “furbetti” in Tribunale | chi lo ha fatto è nei guai

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di mercoledì 20 marzo 2024)ha iniziato dei controlli serrati per evitare di far cadere chi acquista in tranello: l’aziendai “” inalmeno una volta nella vita abbiamo acquistato suche è diventato il miglior amico di shopping di milioni e milioni di persone. Con il servizio di spedizione – spesso gratuita – a casa è sempre più facile e veloce acquistare oggetti di qualsiasi genere e vederseli recapitare a casa dopo meno di 24 ore dall’acquisto. E se non ci piace, rotto o è diverso da come lo immaginavamo? Nessun problema, reso gratuito e restituzione del 100% dell’importo speso. Niente di meglio, per i tantissimi utenti che quotidianamente si affidano al sito online dell’azienda americana per l’acquisto di ogni tipo di bene. Recensioni false su ...