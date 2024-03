Amadeus corteggiato da Pier Silvio Berlusconi | pronto il passaggio a Mediaset? Il programma che potrebbe condurre

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 20 marzo 2024)esserci la possibilità di vederea partire dalla prossima stagione televisiva. Il conduttore, reduce da numerosi successi alla Rai, sarebbea cambiare aria e sposare una nuova avventura. A lanciare i dettagli degli ultimi aggiornamenti suldi Ama ci ha pensato Dagospia, il quale parla anche dei motivi per cui ciessere questo importantissimo trasferimento. Nel frattempo, spunta già ilper lui.: una nuova avventura aSolo qualche settimana fa era emersa la voce secondo cuiavrebbe messo nel mirino. Per altrettante settimane non si era detto più nulla, ma ecco ...