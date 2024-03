Alt al processo Frecciarossa C’è lo sciopero dei fonici

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Riprenderà il 30 aprile ilper la tragedia del trenoderagliato a Livraga quattro anni fa. Ieri mattina era in programma l’udienza in cui si sarebbero dovuti ascoltare i primi testimoni, ma a causa dellonazionale di, trascrittori e stenotipisti forensi (indetto da Cgil, Cisl e Uil) non si poteva procedere alla trascrizione dell’istruttoria, semplicemente perché mancava il personale addetto. Ieri in aula si è proceduto a semplici passaggi formali: in partcolare l’apertura del dibattimento con l’ammissione dei testimoni. Il personale è inper il mancato avvio, da parte del Ministero della Giustizia, deldi internalizzazione, che andrebbe a risolvere un’abitudine che vede spesso queste figure professionali e qualificate assunte in ...

