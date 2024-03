Alloggio a Milano resta la meta preferita per il 77% degli studenti dell’Università Bicocca | ma l’affitto è troppo oneroso

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 20 marzo 2024), 20 mar. (Adnkronos) – Un?abitazione vicina alla sede del corso di studio, preferibilmente a, ma a costi più accessibili. Per il 77,5 per centolarimane la città di, ma il 45 per centoin affitto privato lo ritiene. Queste le esigenze emerse dall?indagine svolta dasulla situazione e i fabbisogni abitativi, presentata oggi, in occasione della Giornata dell?Università, durante il seminario ?L?emergenza abitativamilanesi: un dialogo tra Università,e ...