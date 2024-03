All’IC De Filippo di San Nicola LS inaugurazione della prima Aula Natura realizzata da WWF Italia e da P&G

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Sanla Strada. Il giorno 21 marzo a partire dalle ore 11:00 si svolgerà, come da locandina allegata, presso l’Istituto Comprensivo “De”, diretto dal prof. Giovanni Spalice, l’di un’. L’nasce dalla volontà del WWF, grazie allo sponsor P&G, di regalare alle scuole del nostro Paese aule all’aperto dove bambine e bambini, ragazze e ragazzi possano giocare, imparare, relazionarsi con i compagni e riconquistare il rapporto con la. L’è un modello replicabile in tuttae l’Istituto Comprensivo “De” può vantare di essere lascuola in provincia di Caserta in cui ...