Allevi e la malattia | “E’ stato un viaggio all’inferno”

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 20 marzo 2024) (Adnkronos) – "Pronti per un piccolonell'inferno?", chiede Giovanni, poco dopo essereaccolto da un'ovazione di 6mila studenti riuniti al Forum di Assago per celebrare la Giornata mondiale della felicità, partecipando all'evento motivazionale gratuito 'Happiness on Tour. Vite – Storie di Felicità', promosso dalla Fondazione della felicità presieduta da Walter Rolfo. Una