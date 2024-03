Allegri la vede dura | “La nuova Champions sarà quasi impossibile da vincere” E spiega perché

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Massimilianoche la sua Juventus è in linea con gli obiettivi datigli dalla società al suo ritorno: erano tre. Il tecnico bianconero peraltro non è molto possibilista sulle chance di vincere laLeague nei prossimi anni: "difficile,".

Un punto in tre partite rende sempre più complessa la rimonta scudetto della Juventus, ora a -7 dall’Inter capolista, ma i bianconeri... (calciomercato)

Massimiliano Allegri è stato omaggiato dalla Juventus per le sue 405 presenze sulla panchina della Vecchia Signora. Un record che i suoi vecchi giocatori hanno festeggiato inviandogli ognuno un ... (fanpage)

La lite tra Allegri e Teotino a Sky non è passata inosservata a Lele Adani che ha reagito sui social al contenuto posato dal direttore di Sky Sport, sull'accaduto. conti nua a leggere (fanpage)

Futuro Allegri, la sensazione di Capuano - Il giornalista di Radio 24 Giovanni Capuano si è espresso sul futuro di Massimiliano Allegri: "In caso di qualificazione alla prossima #Champions League il destino di #Allegri sembra blindato: resterà ...tuttojuve

Allegri: "Quando sono tornato alla Juve mi è stato chiesto di puntare sui giovani" - Massimiliano Allegri ha rilasciato una lunga esclusiva a "The Athletic". Le sue parole: "Quando sono tornato (per la sua seconda esperienza da ...tuttojuve

Cobolli Gigli apre al dopo Allegri: “Sarebbe perfetto per la Juventus” | ESCLUSIVO - La redazione di Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus ...calciomercato