Allegri | “La Juve l’anno prossimo non potrà vincere la Champions League”

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 20 marzo 2024) (Adnkronos) – “Con la riforma dellasarà difficile o quasi impossibile”. Lantus di Massimilianopunta a ritornare in. I bianconeri però, a detta del tecnico, non saranno in grado di competere al top in Europa. In, intanto, bisogna arrivarci. Laè in crisi totale, con una sola vittoria nelle ultime 8 giornate. “Quest’anno in prima squadra ci sono tanti giovani. Ci sono inoltre tanti nostri ragazzi che giocano in altre squadre di Serie A. La società ha fatto un ottimo lavoro. E’ questa la strada che il calcio deve percorrere per essere sostenibile. Quando sono tornato allantus, mi è stato chiesto di ringiovanire la squadra. L’obiettivo era ...