Allarme minori stranieri | Escalation di reati E la polizia organizza lezioni di legalità

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Bologna, 20 marzo 2024 – Gli ultimi arresti di minorenni non accompagnati, a Bologna, risalgono a sabato. Il questore Antonio Sbordone lo ha detto chiaro: "Tra gli impegni che mi sono prefissato c’è quello di intercettare e aiutare questi ragazzi, che si rendono spesso responsabili di intemperanze, molestie e pure".di piccolo cabotaggio "eccetto che nella percezione di chi li subisce", come ha precisato Sbordone, sempre più frequenti in una città che accoglie, in questo momento, oltre quattrocento ragazzini arrivati, via mare o attraverso la rotta balcanica, da altri Paesi. Sabato, cinque di questi giovanissimi, tutti di origine tunisina, hanno messo a segno una rapina ai danni di un diciassettenne in pieno centro, in piazza Malpighi. Hanno accerchiato il ragazzino, gli hanno puntato un cutter al collo e poi lo hanno rapinato del ...

