Alla scoperta di Giovanni da San Giovanni in terra di Toscana

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Arezzo, 20 marzo 2024 – Per festeggiare il Capodanno dell’Annunciazione il Comune di SanValdarno, insieme al Museo delle Terre Nuove e a MUS.E e con la compartecipazione del Consiglio regionale della, offre una splendida occasione per conoscere le opere cheMannozzi ha lasciato sul nostro territorio. Negli ultimi giorni di apertura della mostra “Bizzarro e Capriccioso Umore”.da San, pittore senza regolacorte medicea, aperta fino al 31marzo al Museo delle Terre Nuove e al Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie, ci sarà la possibilità di percorrere il territorio toscano sulle orme diMannozzi pittore di punta della ...

Quella dei “Popolari” moncalieresi è una storia locale ma intrisa di grandezza e universalità, grazie al fatto di essere ben incastonata in quel tessuto che connette il naturale con il ... (api.follow)

“Et Italy. Einstein Telescope. Scoprire l’origine e i misteri dell’universo attraverso lo studio delle onde gravitazionali“. L’appuntamento è sabato alle 15.30 a Villa Gallia, via Borgo Vico 148, per ... (ilgiorno)

Laura Fiorito uccisa in Belize: «Prima la stretta di mano, poi l'esecuzione davanti Alla famiglia», il killer ripreso in un video - Scampato Alla morte anche il marito, nonostante fosse anche lui un obiettivo del killer. In seguito alle indagini della polizia si è scoperto che Robert Joseph (l'assassino) è il proprietario della ...ilmessaggero

Riccardo scopre il tumore e muore in un mese a 36 anni. Il fratello: «Mai un sintomo prima». Aspettava un figlio - Scopre il tumore al cervello dopo un improvviso attacco epilettico al lavoro. Appena un mese dopo muore, nonostante l'operazione facesse sperare per il meglio. Riccardo Val, di Padova, ...leggo

Paola Frassinetti di FdI contro sussidiari delle medie per errori sulla guerra Russia-Ucraina e sul comunismo - Paola Frassinetti di FdI è intervenuta sugli errori su guerra Russia-Ucraina e comunismo nei libri di scuola italiani: cosa c'è scritto sui sussidiari.notizie.virgilio