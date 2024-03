Alice Urciuolo ospite del ‘Fuorifestival’ di Salerno Letteratura

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNuovo appuntamento con il #Fuorifestival di. Venerdì 22 marzo alle 18.30,presenterà il suo ultimo libro “La verità che ci riguarda” (66thand2nd) in dialogo con Corrado De Rosa. L’incontro si terrà nel complesso Piantanova di piazza Matteotti 1, messo temporaneamente a disposizione dall’amministrazione provinciale proprio per ospitare le attività dei #Fuorifestival. L’autrice.è scrittrice e sceneggiatrice. Autrice di diverse stagioni Skam Italia, una delle serie più amate dagli adolescenti,ha lavorato come editor di altre serie tv come Rocco Schiavone. Il suo primo romanzo, Adorazione, uscito nel 2020, è entrato nella cinquina del Premio Strega. Il libro. Milena Cervi, la ...