“Alfonso non le ha detto la verità” Grande Fratello | Anita sconvolta | la scoperta choc dopo l’uscita

(Di mercoledì 20 marzo 2024)è stata eliminata dale durante l’ultima puntata,il risultato del televoto, la concorrente ha dovuto abbandonare la casa più spiata d’Italia. In nomination c’erano, Greta, Sergio e Simona. I sondaggi parlavano chiaro e infatti proprio la Olivieri è stata l’inquilina ad aver avuto meno voti. Le prime a salvarsi sono state Greta e Simona, quindie Sergio sono stati invitati da Signorini in salone per l’ultimo ver. La giovane romana, che da una decina di giorni aveva iniziato un flirt con Alessio Falsone, ha dovuto abbandonare la casa e raggiungereSignorini, conduttore che l’ha accolta con una frase molto criticata dal pubblico: “La più amata dagli Italiani”. Non proprio, almeno a vedere il ...