Alessia Orro è portentosa | gioca 3 giorni dopo l’infortunio alla caviglia e va in finale di Champions

LE migliori italiane della 25ª giornata DI SERIE A1 Alessia Orro : Quanta sfortuna per l’alzatrice di Milano che, nel momento clou, deve fermarsi per un po’ a causa di una distorsione alla caviglia. ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Fenerbahce-Milano , match valido per il ritorno della semifinale della Champions ... (oasport)

Alessia Orro oltre il dolore, il pazzesco recupero in tre giorni per trascinare Milano in finale di Champions - Un traguardo pazzesco, che ha un sapore ancora più speciale per Alessia Orro. La palleggiatrice azzurra, infatti, è riuscita ad essere in campo nonostante l’infortunio alla caviglia di pochissimi ...sportfair

Vero Volley Milano fa l'impresa: è in finale di Champions per la prima volta nella storia - Volevo fare anche un grande plauso allo staff medico, perché Alessia (Orro ndr) non avrebbe potuto scendere in campo, ma grazie allo staff lo ha fatto e ha lottato come una leonessa; sia lei che ...ilgiornale

Milano supera il Fener, Alessia Orro alla finale di Champions League - L'Allianz Vero Volley Milano di Alessia Orro conquista il biglietto per la finale di Champions League femminile di pallavolo, la massima competizione continentale per club. Ieri, al Burhan Felek Spor ...linkoristano