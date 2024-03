Alessandro Gabrielloni show | la 1^ intervista 2010 al bomber del Como

(Di mercoledì 20 marzo 2024) A grande richiesta riportiamo con piacere la prima storicarilasciata dall’attualedel(Serie B). Unpartito, da ‘sconosciuto’, dalla Juniores Jesina Nazionale (Jesi è la sua città natale) nel lontano(ai tempi della Serie D). Di seguito tutti i dettagli: non mancheranno lacrime di emozione. Presto seguirà almeno un altro post, qui nel nostro blog, interamente dedicato aldi Jesi. O meglio ancora alla sua seconda stagione alla Jesina Calcio (2011-2012). Jesi (Ancona), Settembre– Ha cullato a lungo il sogno della serie D attraverso il cammino dell’Eccellenza, i play-off regionali e nazionali e il ripescaggio. Sogno che poi si è tramutato in realtà. La Jesina ...

L’attaccante Jesi no, dopo ben 7 anni di onorata militanza in maglia lariana, ha festeggiato venerdì scorso col Brescia l’importante traguardo, dopo il record personale di segnature in B Jesi , 13 ... (vallesina.tv)

Gabrigol: «La rete è mia». Braunoder: «Sono felice» - Per Matthias Braunoder, ottimo debutto dall’inizio al posto dello squalificato Abildgaard: «Sono molto felice, era da un po’ che non giocavo una partita intera, ma mi sentivo molto bene. Io cerco ...laprovinciadicomo

Il Giorno - Il Como non scherza: tre schiaffi al Pisa e terzo posto nel mirino - "Il Como non scherza: tre schiaffi al Pisa e terzo posto nel mirino", scrive Il Giorno. Il 3-1 porta le firme di Gabrielloni, Bellemo e Cutrone. Roberts & C a un solo punto dalla Cremonese, ko a ...tuttob

Como 1907: pronto riscatto degli azzurri che superano al Sinigaglia il Pisa per 3-1 - Pronto riscatto del Como 1907 che allo stadio Sinigaglia per il 30° turno di serie B, si è sbarazzato con una buona prova del Pisa con il punteggi di 3-1. La gara I lariani subito in vantaggio con Ga ...primacomo