Alessandra Musarra uccisa alla vigilia della festa della donna | pena ridotta a 24 anni per il suo ex

(Di mercoledì 20 marzo 2024) "La vita di una ragazza non può valere 24di carcere" hanno dichiarato i familiariragazza trovata morta il 7 marzo di cinquefa. La Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria, infatti, ha rideterminato laper Cristian Ioppolo, già condannato nei tre gradi di giudizio, dopo che La Corte di Cassazione nel settembre scorso aveva disposto il rinvio degli atti al Tribunale calabrese per valutare la sussistenza dell’aggravante dei cosiddetti “motivi abietti e futili”.

