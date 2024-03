Al via le celebrazioni per il 250° Anniversario di Fondazione della Guardia di Finanza

Al via i festeggiamenti per il cinquecentenario del viaggio di Giov anni da Verrazzano , primo europeo ad arrivare all’odierna baia di New York, il 17 Aprile del 1524. Le celebrazioni sono state ... (formiche)

Servizio diocesano per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili - Venerdì 29, poi, si potrà seguire in diretta l'Azione liturgica della “Passione del Signore” in diretta dalla Cattedrale. Alle 21.15, poi, in diretta dal Colosseo verrà trasmessa, grazie a Vatican ...diocesitortona

Al via le celebrazioni per i 150 anni dalla nascita di Luigi Einaudi - Il 24 marzo ricorrono i 150 anni della nascita di Luigi Einaudi, giornalista, economista, politico e primo Presidente della Repubblica eletto in Italia. Il Comitato Nazionale istituito per la ...primaonline

Il programma delle celebrazioni - Con la Domenica delle Palme si aprono ufficialmente i riti della Settimana Santa. Le principali celebrazioni nella Cattedrale di Cremona saranno presiedute dal vescovo Antonio Napolioni. Per chi non a ...cremonaoggi