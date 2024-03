Al via il Gastronomika Festival 2024

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il 19 e il 20 maggio, al Franco Parenti di Milano, si svolgerà ildi: il primo laboratorio d’idee che ha come protagonisti i migliori rappresentanti dell’enogastronomia italiana under 40. Tavoli, dibattiti e talk pensati per analizzare insieme i cambiamenti, cogliere spunti di riflessione, trovare i valori comuni nei quali si riconoscono. I giovani professionisti stanno rivoluzionando il concetto di cucina e ne stanno costruendo uno nuovo, con al centro la sostenibilità degli ingredienti e del lavoro, con l’etica applicata a un mondo che ne era privo, e soprattutto con l’idea del rispetto totale della materia prima, di loro stessi e della loro possibilità di vivere, prima ancora che di lavorare. Ilvuole essere per loro un momento di incontro e confronto, di riflessione collettiva, da cui trarre energia e ...