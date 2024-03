Agguato con il machete a Torino | fermato un 23enne per tentato omicidio Al giovane colpito amputata una gamba

(Di mercoledì 20 marzo 2024) È terminata nella notte l'operazione per salvare ladel 24enne diferito gravemente a colpi di, mentre si trovava in strada con la sua fidanzata. L'intervento...

È terminata nella notte l'operazione per salvare la gamba del 24enne di Torino ferito gravemente a colpi di machete , mentre si trovava in strada con la sua fidanzata. L'intervento... (ilmessaggero)

È terminata nella notte l'operazione per salvare la gamba del 24enne di Torino ferito gravemente a colpi di machete , mentre si trovava in strada con la sua fidanzata. L'intervento... (ilmessaggero)

Fermato un ventitreenne di origini nobili per l’Agguato del machete a Torino - È un ventitreenne di origini nobili Pietro Costanzia di Costigliole: è stato fermato in un albergo a Torino, nel quale si era registrato con dei documenti non suoi. Interrogato davanti al pm Mario ...torino.repubblica

Aggredito con un machete mentre era su un monopattino: amputata una gamba - L’aggressione con un machete che il 23enne O. B, ha subìto in strada nella giornata di lunedì 18 marzo, a Torino, Mirafiori Nord, ha avuto una conseguenza molto grave. Il giovane ha perso la gamba sin ...mondopalermo

Torino, gamba amputata al 23enne ferito col machete. Fermato un ragazzo di 23 anni per tentato omicidio - Pietro Costanzia di Costigliole, residente a Torino ma spesso in Spagna, è accusato di essere l'esecutore materiale dell'Agguato ma, fermato in un albergo, si è dichiarato innocente ...torino.corriere