Aggressione in Trabzonspor-Fenerbahce | 5 arresti | la ricostruzione

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Arrivano i provvedimenti dopo le follie nel corso della partita del campionato turco tra. Un tribunale del nord della Turchia ha arrestato 5 tifosi per aver aggredito i calciatori durante il match. E’ quanto riferito dall’agenzia di stampa Anadolu. Un gruppo di tifosi di casa ha preso d’assalto il campo dopo la sconfitta interna per 3-2 contro il, attaccando i calciatori della squadra avversaria e lo staff tecnico. Uno dei tifosi era un uomo tedesco che si era recato in Turchia per la partita. La federazione calcistica turca ha annunciato un’indagine approfondita e un’azione legale. Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha condannato gli attacchi come “inaccettabili”. L'articolo CalcioWeb.

