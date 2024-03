Aggressione con il machete a Torino | fermato un 23enne di nobili origini

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 20 marzo 2024) AGI - Sarebbe diildalla polizia diper l'a colpi diavvenuta a Mirafiori ai danni di un 24enne, a cui è stata amputata la gamba. Il, Pietro Costanzia di Costigliole, discenderebbe per l'appunto dai signori di Costigliole, antica famiglia piemontese. Il fatto è avvenuto lunedì sera, quando la vittima stava rientrando a casa in compagnia della fidanzata a bordo di un monopattino. In via Panizza è stato affiancato da due giovani su uno scooter, uno dei quali è sceso è lo ha colpito con il