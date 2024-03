Aggressione col machete a Torino | fermato un giovane sospettato | è di nobile famiglia piemontese

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 20 marzo 2024) La polizia ha sottoposto a fermo un italiano di 23 anni poiché indiziato del tentato omicidio con unin via Panizza 3 aai danni di un coetaneo. Si era recato sul posto a bordo di un motociclo condotto da un complice e, dopo aver colpito la vittima con più fendenti, aveva fatto perdere le proprie tracce. Localizzato presso un albergo cittadino, si indaga sul movente e si cerca il complice. Il movente è in corso di accertamento: l’ipotesi di gelosie legate a una ragazza sembra non essere l’unica al vaglio degli investigatori, considerata la violenza dell’agguato. Sarebbe un discendente di un ramo di un’antica ePietro Costanzia di Costigliole, il 23enne. Pietro risulta nato a Milano e residente a, anche se per ...