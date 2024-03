Aggredito con un machete | i medici costretti ad amputargli la gamba per salvargli la vit

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Aveva fatto delle proposte esplicite a una donna, fidanzata con un altro uomo, con tanto di foto osé inviate via WhatsApp. Per questo è stato punito nel peggiore dei modi, con una feroce aggressione a colpi diche gli è costata lasinistra, amputata daiperla vita. Questo il retroscena dietro la drammatica aggressione avvenuta a Torino, in via Panizza, nelle scorse ore: un giovane stava tornando a casa insieme alla propria fidanzata, in monopattino, quando è stato colpito sotto il ginocchio dalla lama di un.Idel Cto di Torino, dopo due interventi in 24 ore, lo hanno dovuto portare in sala operatoria per la terza volta e gli hanno dovuto amputare lasinistra sotto al ginocchio, perla ...