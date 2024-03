Aggredito con machete | amputata la gamba

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 20 marzo 2024) 13.55parte dellasinistra al 24enne di Torino,a colpi dimentre era in strada con la sua fidanzata. Il giovane ha subito più di un intervento.E' in prognosi riservata. La Squadra Mobile di Torino ricerca i due aggressori. Il 24enne passeggiava con la ragazza in zona Mirafiori. La lite per apprezzamenti alla ragazza da due uomini su un motorino. Uno è sceso e lo ha colpito più volte con un. Un testimone ha riferito:"Il giovane era a terra e implorava l'aggressore dicendo:'Se smetti non ti denuncio'".