Affari Tuoi | il gioco va male ma poi cambia tutto | il triste passato di Alessia

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Emozioni a non finire ad. Quella che sembrava essere una partita piuttosto sfortunata hato ritmo in maniera delinaspettata, lasciando i due giovani concorrenti stupiti e increduli. Dopo aver perso tutte le migliori occasioni,e Matteo sono approdati alla Regione Fortunata riuscendo a realizzare un miracolo. Intanto Amadeus e il pubblico di Rai 1 hanno appreso la sua storia sfortunata, non potendo che empatizzare con lei.puntata 20 marzo 2024:e Matteo puntano in alto, rappresentante della regione Liguria, ha portato la sua storia, le sue speranze e il suo fidanzato ad, con l'auspicio di intascare una cifra interessante. La ...