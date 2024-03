(Di mercoledì 20 marzo 2024)– Sono 700 le persone cercate dal gruppo della logistica e dei trasporti Kuehne+Nagel, con il supporto di Manpower, per l’campus south di, il nuovoda 130.000 metri quadri, che da quest'anno diventerà il punto di riferimento per negozi, rivenditori ed e-commercein 19 Paesi fra sud ed est Europa. Lo rende noto un comunicato, nel quale si afferma che “l'alto livello di automazione dell'campus south consente di rompere schemi e luoghi comuni sul mondo della logistica, alleggerendo i carichi die rendendo le mansioni alla portata di tutti: donne e uomini, giovani e adulti, con o senza esperienza, provenienti da tutta Italia”. Secondo la nota, “le persone selezionate lavoreranno all'interno del ...

Adidas apre a Mantova un maxi-centro logistico: in arrivo 700 posti di lavoro - Lo rende noto un comunicato, nel quale si afferma che “l'alto livello di automazione dell'Adidas campus south consente di rompere schemi e luoghi comuni sul mondo della logistica, alleggerendo i ...ilgiorno

EC - Parigi va in semifinale: battuta la Joventut Badalona - Il Paris Basketball centra la semifinale di BKT EuroCup. Alla Adidas Arena nella capitale francese, i padroni di casa vincono per 86-70 nel quarto di finale contro ...pianetabasket

Italia, Adidas svela le nuove maglie delle Squadre Azzurre: esordio dei nuovi kit con la Nazionale A nelle due amichevoli negli Stati Uniti - Svelati i nuovi kit Adidas per le Squadre Azzurre: le divise Home e Away, ideate per celebrare l’identità calcistica del nostro Paese, faranno il loro esordio con la ...ilmessaggero