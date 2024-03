(Di mercoledì 20 marzo 2024) La rimozione è iniziata dal rivestimento esterno delle colonne che reggono (ancora per pochi giorni) ladi piazza Saffi. Grossi gusci di ghisa scura coperti di segni colorati: sono le scritte che i ragazzi di diverse generazioni hanno lasciato nel corso degli anni – ne sono passati 25 dal momento in cui è stata posizionata – per testimoniare il loro passaggio con segni forse antiestetici che, però, nel contesto di un’operazione che consegna laal passato, hanno un po’ il sapore di antichi geroglifici. Bando al sentimentalismo, non saranno solo i vecchi graffiti a essere cancellati, ma l’intera struttura: lo smontaggio è cominciato ieri, per un costo complessivo di 250mila euro. Una volta che la zona sarà libera, al suo posto verrà montato un palco fisso per la bella stagione, mentre per lasarà deciso ...

Addio pensilina, al via i lavori: "Finalmente". "No, è un peccato" - È partito ieri mattina il cantiere in piazza Saffi che, dopo 25 anni, eliminerà la struttura per i bus. C’è chi esulta per l’aspetto estetico, chi contesta le spese e chi è preoccupato per i passegger ...ilrestodelcarlino

Ballarin, Addio alla mitica curva sud: le ruspe entreranno in azione lunedì - SAN BENEDETTO Addio Curva sud. Lunedì inizierà la demolizione della gradinata che è stata protagonista della storia della Sambenedettese e di quel drammatico 7 giugno 1981 ...corriereadriatico

Rabbia in via Catani . Parte raccolta firme contro il nuovo assetto: "Penalizzerà tutti" - Residenti e commercianti sul piede di guerra: "L’amministrazione ha approvato le modifiche senza coinvolgerci in nessun modo". Preoccupano i tempi del cantiere e la disposizione dei posti auto.msn