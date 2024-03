Addio al sindacalista Lazzarini Il suo sogno | una sanità migliore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Ha lottato per tutta la vita per i diritti dei lavoratori, per i più deboli e per chi non aveva voce, sia dache da semplice cittadino: ieri, però, Stefano, 71 anni, se ne è andato, a causa di un’ischemia che lo aveva colpito nei giorni scorsi. Storiche le sue battaglie, per la sigla Confsal, per unadiversa e, per chiedere migliori condizioni per i lavoratori del comparto con la sua proverbiale dialettica ficcante e senza sconti. Non si era tirato indietro anche nelle battaglie più aspre quando doveva essere lui in prima linea: nel 2021 promosse uno sciopero della fame durato un mese per contestare riduzioni nei reparti e la richiesta di risarcimento ai dipendenti colpiti da un tumore ma l’astensione dal cibo fu replicata anche l’anno scorso contro l’Asst per il mancato rinnovo di ...