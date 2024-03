Ad un’ora da Roma c’è il bosco delle meraviglie | potrai passeggiare fra noccioli | querce e biancospini

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Avete mai pensato di allontanarvi per qualche ora dalla routine e il caos della città e lasciarvi guidare dalla bellezza e pace della natura? A pochi km dasi può grazie al percorso del Cerquone, un itinerario nato per ammirare la maestosità degli alberi secolari e scoprire tanto altro riguardo sulla selva dei Castellini. Percorso del Cerquone a pochi km da: cosa c'è da sapere Il percorso del Cerquone si trova nel comune di Rocca Priora dove si possono ammirare tanti tipi di fiori diversi come peonie e gigli rossi. Si tratta di un itinerario appena messo a punto dall'amministrazione comunale di Rocca Priora e va ad unire quattro punti di accesso al: via Tuscolana, via del Vivaro, via dell'Incitore e via Lago Regillo.