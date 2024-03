Acqua | Mastella | “Benevento comune virtuoso”

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Anche l’ultimo autorevole rapporto nazionale sul servizio idrico integrato dell’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva conferma cheè estremamente virtuosa in tema di tariffe idriche, attestandosi tra i primi 15 capoluoghi di provincia in Italia, con una spesa media a famiglia di 305 euro all’anno rispetto alla media nazionale di 478 euro che tocca il picco massimo di 867 euro”. Lo rende noto il sindaco diClemente. “Abbiamo costantemente scalato posizioni in tal senso negli ultimi anni, attestandoci tra le tariffe più basse d’Italia. Anche la variazione delle tariffe negli ultimi 5 anni è stata irrilevante, intorno al 4%, rispetto ad una media nazionale che ha visto incrementi elevatissimi con picchi di circa il 95%. Basti pensare che Milano, la città con la tariffa ...

