Acerbi-Procura | fissata la data definitiva per i fatti di Inter-Napoli ? Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 20 marzo 2024)sarà ascoltato inper idi. Arriva la certezza sulladella video-conferenza per l’ista.UFFICIALE ? Andrea Paventi annuncia a Sky Sport 24 ladella video-conferenza trae laFederale in merito aidi: «Sarà nella giornata di venerdì per ascoltare il giocatore. Giornata importante perché si dà il là per arrivare ad una futura chiarezza e risolvere la vicenda. Le posizioni sono diventate diametralmente opposte tra chi ha fatto una denuncia chiara come Juan Jesus e chi invece smentisce come fa ...