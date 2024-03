Acerbi Juan Jesus | il difensore del Napoli | «C’è ancora razzismo nel calcio»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Caso: spunta un video in cui ildelparla disu quello che è successo con il giocatore dell’Inter Continua a tenere banco il casoper una presunta frase razzista nei confronti didurante Inter–. Proprio ilazzurro ha registrato un video parlando con un giocatore delle giovanili della società partenopea, Mohamed Seick Mane, in cui si tematizzava il tema delLE PAROLE – «Ilpurtroppo è una situazione che viviamo da tanto tempo. C’è gente che dice che stiamo migliorando, ma le leggi non vengono rispettate. Noi siamo tutti uguali, bianchi, neri, gialli. Siamo fatti da Dio, ...