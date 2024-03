Acerbi e Juan Jesus | il giudice sportivo di serie A richiede un approfondimento

Il caso Acerbi-Juan Jesus continua a tenere banco spostando in secondo piano la cronaca sportiva. L’eventuale episodio di razzismo avvenuto in Inter-Napoli continua ad avere contorni piuttosto ... (calcioweb.eu)

Francesco Acerbi e Juan Jesus saranno ascoltati, presumibilmente domani, dalla Procura F.I.G.C. per l'episodio di Razzismo in Inter-Napoli (pianetamilan)

Gazzetta – Acerbi smentisce, a Juan Jesus ho detto: “Ti faccio nero” - La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, torna a parlare della questione Acerbi – Juan Jesus aggiungendo dettagli dell’episodio successo a San Siro domenica in occasione di Inter-Napoli. Questo ...mondonapoli

Caso Acerbi-Juan Jesus: spunta un testimone (Dimarco), la Procura può ascoltarlo - Spunta un testimone nel caso Acerbi-Juan Jesus: si tratta del laterale Federico Dimarco, che potrebbe aver ascoltato il dialogo incriminato tra i due. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica: ...tuttonapoli

Italia-Venezuela: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni - L'Italia di Luciano Spalletti è pronta a scendere in campo per la prima delle due amichevoli negli Stati Uniti. Il primo appuntamento sarà quello contro il Venezuela, in ...ilmessaggero