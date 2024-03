Acerbi all’Inter | ‘Mai dette quelle parole!’ Garantismo e imbarazzo ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 20 marzo 2024)si è dichiarato innocente anche di frontedurante il summit di ieri in sede. Come riferisce il Corriere dello Sport, ora sarà ascoltato dalla Procura. Nessun comunicato da parte del club. LA POSIZIONE ? Per la terza volta Francescorisponde ‘Sono innocente‘. Dopo il colloquio avuto in Nazionale, prima dell’esclusione ufficiale con tanto di comunicato della Figc, e le dichiarazioni proferite alla stazione centrale di Milano, ieri la sua terza confessione davanti, in sede. Il difensore si dichiara ancora innocente, sostenendo di non aver mai insultato in modo razzista Juan Jesus. Il club, infastidito anche per la sua uscita di lunedì pomeriggio, non ha emesso nessun comunicato decidendo di aspettare la decisione della Procura Federale. Nelle prossime ore,sarà ...