Accadde Oggi | Il 20 marzo Alessandro Volta svela l’invenzione della pila

(Di mercoledì 20 marzo 2024) In questo giorno, il 20, il mondo ha assistito a una serie di eventi storici che hanno segnato il corsostoria in diversi ambiti: dalla politica alla scienza, dall’arte allo sport. Esploriamo insieme alcuni dei momenti più significativi che sono accaduti in questa data nel corso degli anni con il nostro, 20: Eventi Politici e Storici Il 20è stato testimone di numerosi eventi che hanno influenzato la politica e la società a livello globale. Ad esempio, nel 1602 fu fondata la Compagnia Olandese delle Indie Orientali, che giocò un ruolo cruciale nelle dinamiche commerciali e coloniali del XVII secolo. Più recentemente, nel 2003, ha avuto inizio l’operazione “Iraqi Freedom” condotta dagli Stati Uniti e ...