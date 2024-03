Leggi tutta la notizia su citypescara

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Originario di una piccola città italiana,ha sempre creduto nell’importanza della solidarietà e del sostegno reciproco. Dalla giovane età, ha mostrato un notevole impegno nel volontariato, dedicando il suo tempo libero a diverse cause sociali e ambientali. La sua passione per il benessere dellalo ha portato a fondare un’associazione no-profit che si concentra sull’educazione ambientale e sulalle famiglie in difficoltà. La visione diè semplice ma potente:unapiùreciproco e la responsabilità condivisa. Questa visione si riflette nelle numerose iniziative da lui promosse, come programmi di ...