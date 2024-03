Abbraccio fra Meloni e Salvini in Aula alla Camera

(Di mercoledì 20 marzo 2024)fra la presidente del Consiglio Giorgiae il vicepremier Matteo. La scena è avvenuta in mattinata in, durante la discussione sulle comunicazioni della premier il vista del Consiglio europeo, quando il segretario leghista ha preso posto nei banchi del governo al fianco della leader di FdI. I due, restando seduti, si sono abbracciati sorridendo, conche ha posato la testa sulla spdi. Poi hanno parlato tra loro.è rimasto inuna decina di minuti.

