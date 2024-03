A1 Milano-Napoli | Chiusa per una notte uscita stazione Magliano Sabina

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Sulla A1, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 23:00 di venerdì 22 alle 6:00 di sabato 23 marzo, saràladi, inper chi proviene da Roma. In alternativa si consiglia di uscire alladi Orte. (Com/Red/ Dire)

Lunghe code sull' auto strada A1 Milano-Napoli (direzione Napoli) tra Frosinone e Ceprano : due auto coinvolte , tratto chiuso, traffico in tilt (notizie.virgilio)

Una vittoria Inter na, un successo esterno e due pareggi, questo il bilancio della 19° giornata di serie A femminile, la prima della Poule Scudetto e Salvezza. Nel raggruppamento per il titolo, ... (milleunadonna)

Satin: "Napoli, Sesko bravo e mobile ma non adatto. Interrogativo Gimenez" - Non credo sia il profilo perfettamente adatto per il Napoli ma è un buon giocatore ... "Zirkzee è l’uomo simbolo di questa stagione del Bologna. Ero a Milano l’anno scorso e ho sentito un po’ di voci ...areanapoli

Razzismo a San Siro inchiesta della Figc via agli interrogatori - A oltranza: finanche nel tormentato confronto di ieri mattina a Milano con i dirigenti dell’Inter ... con il giocatore brasiliano del Napoli che è stato costretto ad alzare la voce (con un durissimo ...napoli.repubblica

Intimidazioni ai giornalisti, 98 episodi nel 2023 - ROMA, 20 MAR - Nel 2023 sono stati censiti 98 episodi intimidatori nei confronti di giornalisti, con un calo dell'11,7% rispetto ai 111 segnalati nel 2022. Quaranta dei casi sono riconducibili a conte ...mattinopadova.gelocal