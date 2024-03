A Tramonti una tre giorni con la stampa per scoprire l’altra Costiera Amalfitana

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il rientro dal percorso che inaugura il Sentiero delle Formichelle diè ancora imbibito di cose e sentori buoni: innanzitutto l’essenza e l’anima dello sfusato amalfitano, celebrato dal ramo al bicchiere grazie ad una intera generazione. E’ quella della famiglia Giordano che, con l’azienda le Formichelle, con guida escursionistica ad hoc, un vero e proprio vate del territorio, il giovane Matteo Giordano, e un’intera famiglia, mamma, papà, sorella e fratello, esalta lache non ti aspetti, quella che il mare lo punta dall’alto, lo ammira, che sente il sale ma non ha riva, perché quel sale lo sparge come una benedizione sulle fette di limone per addomesticarne l’acre. Unache, dimenticate per un istante le traiettorie congestionate del turismo classico, ...