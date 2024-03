A San Lorenzo – Italia viva Roma | “Ci opponiamo allo sfratto dell’Associazione Vitattiva dalla sua storca sede”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 20 marzo 2024) “La Regione Lazio sta sfrattando l’Associazionedi Sansua storicadi via dei Campani 77. Il procedimento ha avuto un’accelerazione nelle ultime ore, con l’ingiunzione digià recapitata e l’arrivo dell’ufficiale giudiziario previsto per il prossimo 28 marzo. Ci opporremo in tutte le sedi contro questa assurda decisione della Regione, che finora ha respinto, senza nemmeno confrontarsi nel merito, il piano di rientro dei canoni arretrati di affitto non corrisposti e ogni ipotesi di trattativa. Una chiusura pregiudiziale incomprensibile., infatti, non è un semplice centro di formazione sportiva rivolto a ragazzi e over 60, ma è soprattutto uno dei luoghi di aggregazione più importanti del Municipio II, da più di trent’anni autentico ...