A Milano il primo Festival della prevenzione Lilt in Italia | i giorni | gli ospiti e la possibilità di visite gratuite

(Di mercoledì 20 marzo 2024), 20 marzo 2024 – Al via ala prima edizione delpromosso dalla Legana per la lotta contro i tumori. Tre giornate, il 21, 22 e 23 marzo per sensibilizzare e per invitare tutti a mettere in campo strategie efficaci e buone abitudini quotidiane contro i tumori: tre giornate di eventi diffusi dedicati alla promozione dei corretti stili di vita che aiutano a contrastare i tumori, di convegni con medici, ricercatori, esperti e celebrità, laboratori, testimonianze, degustazioni e. Testimonial delsarà la conduttrice e consulente food, Chiara Maci. Il programma dell’evento Cinque i temi trattati: alimentazione, attività fisica, mente/corpo, dipendenze e diagnosi ...